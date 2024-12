Mysterieuze ziekte in Congo lijkt combinatie van luchtweginfecties, ondervoeding en malaria

Een mysterieuze ziekte in de Democratische Republiek Congo is waarschijnlijk een combinatie van verschillende luchtweginfecties zoals griep, corona en longontsteking en malaria. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bekendgemaakt op basis van voorlopige laboratoriumresultaten.

De zorgen bij de autoriteiten waren groot nadat een onbekende ziekte in korte tijd het leven kostte aan tientallen mensen. Tussen eind oktober en begin december werden bijna 900 mensen in de Congolese provincie Kwango ziek en kwamen zeker 48 mensen om het leven.

De meesten van hen waren jonger dan vijf jaar. Patiënten kampten met symptomen als koorts, vermoeidheid, hoofdpijn en een loopneus. Het ziektebeeld werd daarnaast verergerd door acute ondervoeding, stelt de WHO.

"Deze gebeurtenis benadrukt de zware last van veelvoorkomende infectieziekten bij kwetsbare bevolkingsgroepen die te maken hebben met voedselonzekerheid", schrijft de WHO. "Het benadrukt de noodzaak om toegang tot gezondheidszorg te verbeteren en de onderliggende oorzaken van kwetsbaarheid, met name ondervoeding, aan te pakken."

Volgens de WHO is het getroffen gebied in Congo afgelegen en moeilijk te bereiken. Ook zit er geen laboratorium in de provincie waardoor verzamelde monsters naar de hoofdstad Kinshasa moeten worden gebracht. Teams zijn over de weg ongeveer twee dagen onderweg om vanuit de hoofdstad de provincie Kwango te bereiken. Daar komt volgens de WHO nog bij dat wegen vanwege het regenseizoen moeilijker begaanbaar zijn.