Wattimena verliest in derde ronde van hoestende Wright en ligt uit WK darts

Terwijl Wright ondanks de hoest- en snuitpauzes stabiel bleef gooien, slaagde Wattimena er niet in zijn niveau van de laatste maanden aan te tikken. Onder meer door het gooien van een fraaie 144-finish kwam de Nederlander toch terug in de partij.

Genoeg voor een comeback was het niet. Wright maakte de partij af via de dubbel-vier, waarmee hij zich naar de achtste finales gooide. De Schot heeft enkele dagen om zich te herstellen en te richten op een mogelijk treffen met regerend kampioen Luke Humphries, die straks in actie komt.

Price wint thriller van Cullen

Eerder op de avond wist Gerwyn Price, de wereldkampioen van 2021, ternauwernood te winnen van Joe Cullen. Die partij leverde een spektakel op, waar het publiek in Alexandra Palace hoorbaar van genoot.

Price nam een 3-0 voorsprong in sets, maar liet Cullen daarna terugkomen tot 3-3. In de allesbeslissende set was uiteindelijk een allesbeslissende leg nodig, mede omdat Cullen een zeldzame 170-finish uitgooide. In die laatste leg had Price zijn zenuwen uiteindelijk het best onder controle, dus gaat hij door naar de achtste finales.