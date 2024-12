Arsenal wint met Timber nipt van Ipswich, Flekken raakt geblesseerd bij Brentford

Aan de andere kant van het veld had Bart Verbruggen een makkelijke avond. Zijn Brighton was grote delen van de wedstrijd de bovenliggende partij en kwam verdedigend weinig in de problemen. Dat was mede te danken aan Jan Paul van Hecke en Joël Veltman, die beiden in de basis stonden en een goede wedstrijd speelden.

Een keer lieten 'The Seagulls' zich in de counter verrassen, maar werden ze gered door de videoscheidsrechter die de Brentford-goal afkeurde vanwege buitenspel.

Met het doelpuntloze gelijkspel schieten beide clubs uiteindelijk weinig op: ze blijven hangen in de middenmoot en staan nu tiende en elfde in de Premier League.