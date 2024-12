Aantal dakloze Amerikanen fors gestegen naar 770.000

Het aantal dakloze mensen in de Verenigde Staten is dit jaar met ruim 18 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar, meldt het Amerikaanse ministerie van Volkshuisvesting. Volgens het ministerie hebben nu ruim 770.000 mensen geen dak boven hun hoofd.

Een van de oorzaken is de stijgende huurprijs van woningen, waardoor die voor veel mensen onbetaalbaar zijn geworden. Ook is de stijging te verklaren uit het einde van de coronasteun die veel mensen nog kregen.

De staat Californië heeft het hoogste aantal dak- en thuislozen, gevolgd door New York, Washington, Florida en Massachusetts. Het aantal daklozen is vooral hoog onder Afro-Amerikanen.

Natuurrampen

Het aantal gezinnen dat dakloos werd steeg het afgelopen jaar met bijna 40 procent. Ook natuurrampen speelden een rol. Zo leidde een grote bosbrand op het Hawaïaanse eiland Maui in de zomer van 2023 ertoe dat meer dan 5200 mensen hun woning waren kwijtgeraakt. Het aantal veteranen dat op straat leeft, is dit jaar met 8 procent gedaald naar 32.882.

De telling was net als voorgaande jaren in januari en omvatte mensen in opvangcentra, mensen met tijdelijke huisvesting en mensen op straat, aldus het ministerie van Volkshuisvesting. In 2020, ten tijde van corona, waren er nog 550.000 Amerikanen dakloos. In de Verenigde Staten wonen ruim 346 miljoen mensen.