VS legt sancties op aan leider en oprichter Georgische Droom

De Verenigde Staten hebben sancties opgelegd aan Bidzina Ivanisjvili, de oprichter en leider van regeringspartij Georgische Droom en de rijkste inwoner van Georgië. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken beschuldigt hem van het ondermijnen van de democratie in het voordeel van Rusland.

Ook houdt Blinken de partij van Ivanisjvili verantwoordelijk voor de "voortdurende en gewelddadige onderdrukking" van burgers, demonstranten, journalisten, mensenrechtenactivisten en oppositieleden.

Zo werden bij protesten tegen de regering demonstranten tegen de grond geslagen door de politie. Ook werd een oppositieleider bij het verlaten van een demonstratie aangehouden. Een dag later werd hij vrijgelaten.

De Oekraïense president Zelensky reageert op Telegram opgetogen op het besluit van de Amerikanen. "Ivanisjvili heeft de touwtjes in handen in Tbilisi en doet er alles aan om de macht over te dragen aan de Russische president Poetin."

De sancties houden in dat alle tegoeden van Georgische Droom-leider Ivanisjvili bij Amerikaanse banken worden bevroren.

Oligarch

De 68-jarige Ivanisjvili verdiende zijn fortuin na de val van de Sovjet-Unie in Rusland. Ruim tien jaar geleden ging de oligarch de politiek in en richtte hij Georgische Droom op. In 2012 won hij de verkiezingen en was hij ruim een jaar premier van het land.

Aanvankelijk leek de partij een pro-Europese koers te varen, maar sinds de Russische inval in Oekraïne onderhoudt de Georgische regering steeds nauwere banden met Rusland. Er zijn meerdere antidemocratische wetten naar Russisch voorbeeld aangenomen, zoals de 'buitenlandse agenten'-wet.

Organisaties die meer dan 20 procent van hun inkomsten uit andere landen krijgen worden daarmee verplicht zich te registreren als 'buitenlands agent'. Met die wet worden kritische journalisten en mensenrechtenorganisaties monddood gemaakt.

Eind vorige maand maakte Georgische Droom bekend dat het land tot zeker 2028 het toetredingsproces tot de Europese Unie stillegt, wat leidde tot een nieuwe golf aan demonstraties.

Inauguratie

Die protesten begonnen in oktober toen Georgische Droom volgens officiële cijfers met overmacht de parlementsverkiezingen in het land won. Maar volgens de pro-Europese president Zoerabisjvili, oppositiepartijen en onafhankelijke waarnemers is er bij die verkiezingen gefraudeerd.

Afgelopen zondag zei Zoerabisjvili in een toespraak dat er binnen een week een nieuwe verkiezingsdatum bekendgemaakt moet worden. Ze weigert te vertrekken voordat er nieuwe parlementsverkiezingen zijn afgekondigd.

Vorige maand werd ex-profvoetballer Micheil Kavelasjvili van Georgische Droom door een speciaal college gekozen tot president van Georgië. Door een grondwetswijziging werd de president voor het eerst niet rechtstreeks door de bevolking gekozen.

Dat Kavelasjvili de meeste stemmen kreeg, kwam niet als verrassing: de meerderheid van de leden van het kiescollege is van Georgische Droom. Bovendien was hij de enige kandidaat. De oppositie boycotte de verkiezing.

Vooralsnog staat de inauguratie van Kavelasjvili gepland voor overmorgen.