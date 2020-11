Celstraffen voor het maken van crystal meth in de Achterhoek

Drie mannen zijn veroordeeld voor het maken en in bezit hebben van de harddrug crystal meth. Een Amerikaan van 37 en een Mexicaan van 30 moeten vier jaar de cel in en een 20-jarige Colombiaan is tot drie jaar veroordeeld.

In mei viel de politie een woning en bijgebouwen in de Gelderse plaats Achter-Drempt binnen. In een grote loods bevond zich een drugslaboratorium waar benodigdheden en chemicaliën stonden die gebruikt worden bij het maken van de harddrug crystal meth.

Een van de gebouwen was in gebruik als woonruimte. De drie verdachten werden op het terrein opgepakt.

Grote productie mogelijk

Vanwege de grote hoeveelheid grondstoffen en apparaten gaat de rechtbank ervan uit dat er een aanzienlijke hoeveelheid crystal meth gemaakt kon worden. Voor het bepalen van de strafmaat is voor de rechtbank vooral van belang dat de verdachten zich schuldig maakten aan de productie van harddrugs.

Daarom vindt de rechtbank celstraffen op zijn plaats. Vanwege zijn jeugdige leeftijd valt de straf voor de Colombiaan een jaar lager uit.

Crystal meth is een van de gevaarlijkste harddrugs van dit moment. Het gebruik ervan is bijzonder verslavend en heeft op mensen een bijna verwoestende uitwerking, schrijft de rechtbank in een toelichting.

"De productie van crystal meth is ook zeer schadelijk is voor het milieu, gelet op onder meer de hoge concentratie kwik die vrijkomt. Ook is op het perceel een verhoogde aanwezigheid van zuren gemeten, waardoor bodemverontreiniging is ontstaan. Verder was er sprake van ontploffingsgevaar."