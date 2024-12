Hulpgoederen bereiken hoofdstad Sudan voor het eerst sinds begin burgeroorlog

In de hoofdstad van Sudan is voor het eerst sinds het uitbreken van de burgeroorlog vorig jaar voedselhulp gearriveerd. In Khartoem zijn donderdag 28 vrachtwagens met voedsel aangekomen voor de bevolking die kampt met een ernstige voedselcrisis, meldt de BBC.

Er waren "tranen van vreugde" toen de vrachtwagens met hulpgoederen de stad binnenreden, zegt hulpverlener Duaa Tariq tegen de BBC.

"Hier in Khartoem hebben we deze hulp hard nodig. We hebben er lang op gewacht en op allerlei manieren geprobeerd om het hier te krijgen", zegt Tariq. "De enige manier om de hongersnood in Khartoem tegen te gaan is door humanitaire hulp als deze."

Voedselwaakhond van de Verenigde Naties, de IPC, waarschuwde vorige week dat de burgeroorlog en de slechte toegang tot humanitaire hulp tot een voedselcrisis zullen leiden. Ruim 24 miljoen Sudanezen, de helft van de bevolking, zouden kampen met acute voedselonzekerheid.

Wegen geblokkeerd

Hulporganisaties zeggen al langer dat de levering van hulpgoederen wordt belemmerd. Zo worden bijvoorbeeld wegen geblokkeerd door het leger en de paramilitaire groepering Rapid Support Forces (RSF).

Die twee partijen strijden sinds vorig jaar met elkaar om de macht. Beide maken zich schuldig aan mensenrechtenschendingen, schreef VN-mensenrechtenorganisatie OHCHR dit jaar in een rapport.

Meer dan 10 miljoen mensen zijn door de burgeroorlog op de vlucht geslagen. Volgens de VN gaat het om de grootste ontheemdencrisis ter wereld.