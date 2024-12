Iconische Morrison Hotel uitgebrand, bekend van albumhoes The Doors

"Het was een geweldig oud houten gebouw met veel kleine kamers op de bovenverdiepingen", kan fotograaf Diltz zich nog herinneren. "Reizigers en dronkaards konden daar hun roes uitslapen, voor maar 2,50 dollar per nacht", zegt hij tegen het Amerikaanse persbureau AP. "Dat prachtige raam in de gevel met de rode letters 'Morrison Hotel' was mijn favoriete deel en dat waren The Doors met mij eens."

Het album werd gezien als een terugkeer naar de beginjaren van The Doors. De band zou nog één album uitbrengen, L.A. Woman in 1971, voordat frontman Morrison op 3 juli van dat jaar dood werd gevonden in een badkuip in Parijs. Hij was 27 jaar.

Bij de brand van vandaag werden enkele mensen uit het gebouw gered, maar er raakte niemand gewond. Het dak is ingestort, waardoor het onduidelijk is of het pand nog gered kan worden. Vroeger was het dus een hotel, maar de laatste jaren werd het gebruikt als trainingsplek voor brandweerlui.