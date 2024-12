Goed nieuws voor Go Ahead: groen licht voor stadionuitbreiding

Go Ahead Eagles kan definitief aan de slag met de uitbreiding van het eigen stadion, de Adelaarshorst. De eredivisieclub wil de capaciteit al langer uitbreiden van 10.000 naar 13.000 plekken, maar omwonenden van het stadion tekenden bezwaar aan.

"De afgelopen weken zijn er op initiatief van de omwonenden gesprekken gevoerd met de club", meldt Go Ahead vandaag. "Deze hebben ertoe geleid dat er afspraken gemaakt zijn waardoor de buurt afziet van een beroepsmogelijkheid. Beide partijen zijn blij met de uitkomst."

Nu een akkoord is bereikt met de omwonenden, kan de verbouwing van de Adelaarshorst definitief beginnen. De IJsseltribune en de B-side van het stadion zullen onder handen worden genomen.

2.000 wachtenden voor seizoenkaart

Go Ahead speelt al sinds 1920 in het stadion aan de Vetkampstraat, dat zeker de laatste jaren regelmatig goed gevuld is. Bijna elke thuiswedstrijd is uitverkocht en naar eigen zeggen heeft de club meer dan 2.000 supporters op de wachtlijst staan voor een seizoenkaart.

De verbouwing van de Adelaarshorst wordt naar verwachting afgerond in de zomer van 2026, meldt RTV Oost.