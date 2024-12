Inzittenden van neergestorte Azerbeidzjaans vliegtuig hoorden knallen

Rusland-correspondent Geert Groot Koerkamp:

"Het Kremlin zegt eerst de resultaten van het onderzoek te willen afwachten. Dat is op zich ook logisch, want vliegrampen zijn altijd ingewikkelde zaken, maar nu lijkt er toch wel een belangrijke eerste versie naar voren te zijn gekomen.

In Russische media wordt nog altijd gesproken over vogels die in de motor zouden zijn gevlogen of over dichte mist op het vliegveld van Grozny. Allemaal mogelijke redenen voor het uitwijken van het toestel over de Kaspische Zee naar Kazachstan.

Maar het Russische luchtvaartagentschap heeft wel gezegd dat er op het moment van de bijna landing van het vliegtuig sprake was van een operatie in verband met een Oekraïense droneaanval. Dan worden vliegvelden gesloten. Er wordt niet gesproken van luchtafweergeschut, maar in ieder geval wordt erkend dat er sprake was van ongebruikelijke omstandigheden in en om het vliegveld van Grozny.

Azerbeidzjan zegt het te begrijpen als de ramp mogelijk niet met opzet is gebeurd, maar wil wel dat Rusland excuses aanbiedt."