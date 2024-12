Franse skiër Sarrazin met bloeding in hersenen op intensive care na zware valpartij

Skiër Cyprien Sarrazin is vrijdag bij de training voor een wereldbekerwedstrijd op de afdaling hard gevallen. De 30-jarige Fransman werd per helikopter naar een ziekenhuis gebracht en ligt met onder meer een bloeding in de hersenen op de intensive care.

De valpartij vond plaats op de Stelviopiste in Bormio, waar dit weekend de wereldbeker wordt gehouden. De piste in het noorden van Italië staat bekend als een van de moeilijkste ter wereld en is tijdens de Olympische Spelen van 2026 het decor van de olympische wedstrijden.

Volgens de Franse skibond is Sarrazin bij bewustzijn en ondergaat hij binnenkort een operatie. Sarrazin verloor de controle over zijn ski's door een hobbel op de piste, waarna hij een flink stuk doorgleed en opgevangen werd door de netten aan de zijkant van de piste.

Naast Sarrazin, die vorig seizoen een zeldzame dubbel pakte op de iconische Hahnenkamm, ging de Italiaan Pietro Zazzi eveneens onderuit. Ook hij moest per brancard van de piste worden afgevoerd.

Twijfels over veiligheid

Het is niet de eerste keer dat er getwijfeld wordt aan de veiligheid van de aanstaande olympische afdaling. "Ze weten niet hoe ze een parcours moeten voorbereiden", klaagde Nils Allègre, tevens teamgenoot van Sarrazin, na het incident. "Met een parcours als dit verdienen ze het niet om de Spelen hier te houden."

Sarrazin kende vorig skiseizoen zijn doorbraak. Tot drie jaar geleden was hij een specialist op de reuzenslalom, met nauwelijks aansprekende resultaten. Sterker nog, Sarrazin deed één keer mee aan een WK en één keer aan de Spelen (in Peking) en finishte beide keren niet.