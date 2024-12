Hinder door dichte mist, waarschuwing voor gevaarlijke situaties

Vanwege de mist die zich de komende uren uitbreidt geldt vanaf 22.00 uur opnieuw code geel in alle provincies, met uitzondering van de Waddeneilanden. De waarschuwing geldt tot 10.00 uur morgenochtend.

Door de mist kan het zicht plaatselijk minder dan 200 meter zijn, wat volgens het KNMI hinderlijk kan zijn voor het verkeer, met kans op gevaarlijke situaties en ongelukken. Automobilisten wordt aangeraden langzamer te rijden en meer afstand te houden tot andere weggebruikers.

Vanwege de mist waren er vanavond al op verschillende plekken problemen. Zo zijn op Eindhoven Airport meerdere vluchten geannuleerd of omgeleid naar andere luchthavens, meldt Omroep Brabant. Ook op Schiphol en Rotterdam The Hague Airport zijn vluchten geannuleerd, vertraagd of omgeleid.

In het Gelderse Terwolde waren vanwege de mist twee ongelukken, aldus Omroep Gelderland.

De mist leidde eerder vandaag al op verschillende plekken in het land tot problemen. Zo gebeurden er hier en daar ongelukken en werden verschillende vaartuigen door Rijkswaterstaat vanaf de Waddenzee teruggestuurd omdat het zicht minder dan 200 meter was. Er was ook al code geel afgekondigd, maar die werd in de loop van de dag ingetrokken.