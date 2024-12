Israël valt ziekenhuis in Noord-Gaza binnen, patiënten gedwongen geëvacueerd

Het Israëlische leger is het ziekenhuis Kamal Adwan in het noorden van Gaza binnengevallen, melden medewerkers van het ziekenhuis aan de BBC en persbureau Reuters. Tientallen patiënten worden gedwongen geëvacueerd uit het gebouw.

Medewerkers vertellen ook dat het leger verschillende delen van het ziekenhuis in brand heeft gestoken.

Het Israëlische leger bevestigt de inval. Volgens het leger hebben leden van Hamas tijdens de oorlog het ziekenhuis als uitvalsbasis gebruikt. Israël zegt dat het de "veilige evacuatie van burgers, patiënten en medisch personeel voorafgaand aan de operatie heeft gefaciliteerd".

Evacuatiebevel 'bijna onmogelijk'

Het complex is al vaker beschoten en gisteravond zijn zeker vijf stafleden van het ziekenhuis omgekomen door Israëlische aanvallen, meldde de ziekenhuisdirecteur.

Maandag kreeg de directeur te horen dat hij het pand moest sluiten en de patiënten moest evacueren. Hij zei toen dat het "bijna onmogelijk" was om dat evacuatiebevel uit te voeren.

"Het is gevaarlijk want er zijn patiënten op de ic die in coma liggen en beademing nodig hebben. Het verplaatsen brengt hen in gevaar", aldus de directeur.

Het Kamal Adwan-ziekenhuis was een van de laatste plekken in het noorden van Gaza waar gewonden nog terechtkonden. Ook honderden ontheemden woonden tijdelijk in het gebouw.

De humanitaire situatie in Noord-Gaza is schrijnend. Internationale hulporganisaties hebben zich weken geleden teruggetrokken en Israël weigert de meeste hulpgoederen toe te laten.