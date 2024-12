Grootste verkiezingsjaar ooit: autocratieën nemen vlucht naar voren

Een belangrijk land dat in het komende rapport een flink andere score kan krijgen, is de Verenigde Staten. "Donald Trump heeft duidelijk een autoritaire neiging", zegt Knutsen. "Er is veel bezorgdheid over hoe democratische instellingen door Trump onder druk gezet zullen worden. Ik zou gokken dat de VS over vijf, tien jaar nog steeds een democratie is. Maar ik zou er niet langer mijn huis op inzetten."

Tijdens zijn campagne zei Trump onder meer "geen probleem" te hebben met geweld tegen media, hij trok de rechtstaat in twijfel en bleef vasthouden aan de leugen dat hij de winnaar van de verkiezingen van 2020 was. Hij wil af van een groot deel van het ambtenarenapparaat, in zijn woorden de "deep state" die vooruitgang belemmert.