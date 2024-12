Hulpdiensten nemen maatregelen tegen geweld tijdens jaarwisseling

Meer dan 10.000 hulpverleners zijn deze jaarwisseling op de been om de avond en nacht veilig te laten verlopen. Zij nemen maatregelen om te voorkomen dat zij met geweld te maken krijgen.

De politie is bezorgd over het terugkerend geweld tegen agenten en andere hulpverleners. Ook de afgelopen jaarwisseling liep het weer op verschillende plekken uit de hand, zoals in Den Haag, Nieuw-Beijerland en Hedel. In totaal raakten meer dan 200 politiemensen en andere hulpverleners gewond, bijvoorbeeld omdat zij werden bekogeld met zwaar vuurwerk.

"Sommige mensen hebben permanente gehoorschade opgelopen of kampen met mentale klachten", zegt Corry van Breda, landelijk portefeuillehouder geweld bij de politie. "Dat is echt onacceptabel."

De politie heeft zich de afgelopen maanden voorbereid op de jaarwisseling, vertelt Van Breda. "We starten altijd al in de zomer. Er zijn veel oefeningen geweest met de Mobiele Eenheid, aanhoudingseenheden en verkenningseenheden. We hebben geoefend in het donker, met grote groepen die zich tegen de politie keren."

Sleutelfiguren

Ook hebben agenten contact gelegd met sleutelfiguren in wijken, om te horen wat er speelt en eventuele ongeregeldheden snel in de kiem te kunnen smoren. Dat gebeurt ieder jaar en helpt volgens de politie om incidenten te voorkomen.

In de nieuwjaarsnacht zijn agenten uitgerust met veiligheidsbrillen, gehoorbescherming en brandwerende kleding. In Den Haag en Oost-Nederland worden nieuwe gehoorbeschermers getest.

De politie waarschuwt dat gooien met vuurwerk wordt beschouwd als poging tot doodslag en dus leidt tot extra zware straffen. Sowieso mag bij geweld tegen hulpverleners een veel zwaardere straf worden geëist dan normaal, al blijkt uit recent onderzoek dat deze mogelijkheid in de praktijk niet maximaal wordt benut.

Bodycams

Verschillende brandweerkorpsen rusten hun medewerkers in de nieuwjaarsnacht uit met bodycams. In Leiden en omgeving gebeurt dat nu voor het eerst. De bevelvoerders van negen kazernes dragen een camera, die zij aan kunnen zetten als er geweld dreigt.

De ervaring in andere regio's leert dat bodycams een preventieve werking kunnen hebben, zegt Jörgen Lucas, woordvoerder van de Veiligheidsregio Hollands-Midden. "Als je ziet dat iemand een camera draagt, pas je wellicht je gedrag aan. En als er toch rottigheid is, of we moeten aangifte doen, dan hebben we bewijsmateriaal."

De brandweer in Groningen en Den Haag gebruikt al langere tijd bodycams, en ook in Twente is de mogelijkheid er. Volgens Lucas was er in Leiden geen specifieke aanleiding om ook camera's te gaan dragen, maar past het in het beleid om zo veilig mogelijk te werken. "Dit is een klein stapje om te zorgen dat onze mensen weer veilig thuis kunnen komen."

Ook bij ambulancediensten is aandacht voor agressie, al zijn de zorgen om geweld daar minder groot. "De afgelopen jaren is de jaarwisseling voor de ambulancezorg door de bank genomen goed verlopen", zegt een woordvoerder van Ambulancezorg Nederland. "We hopen natuurlijk dat dat dit jaar weer zo zal zijn."