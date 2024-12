Loods verliest zaak, invaren nieuwe pensioenstelsel gaat door

Ook de rechter noemt de tijd die de loods kreeg om zich te beraden kort, "maar dat dit onvoldoende reden is om het invaren uit te stellen". Het pensioen van de Terschellingse havenloods gaat per januari met 8 procent omhoog. "Hij heeft dus geen tijd nodig om zijn uitgaven aan te passen aan een verlaagd pensioen", aldus de rechter.

Narekenen

Wel is het wat kort dag om de prognose van het pensioenfonds goed te controleren, erkent de rechtbank. Maar dat narekenen kan ook nog na het invaren. Het pensioen wordt namelijk pas over enkele maanden definitief vastgesteld.

BPF Loodsen is tevreden met de uitspraak. "Het voelt als de eindexamenuitslag van een examen dat we goed hadden voorbereid. Je denkt dat het goedkomt, maar het is toch fijn om de bevestiging te krijgen", zegt een woordvoerder.

Voor het fonds stond namelijk meer op het spel dan het pensioen van één deelnemer. "Als we hadden verloren was de kans groot dat we alles hadden uitgesteld", zegt de woordvoerder. "Met alle kosten van dien."

Op Terschelling zegt de gepensioneerde loods dat hij teleurgesteld is. "Ik heb mijn uiterste best gedaan om onrechtvaardigheid te bestrijden, ook voor de andere oud-loodsen die mij steunden", zegt hij. "Maar het recht heeft gesproken en de rechter heeft het fonds gelijk gegeven."