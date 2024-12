Politie Suriname verhoort meerdere personen in onderzoek naar dood Bouterse

De politie in Suriname verhoort een aantal personen in het onderzoek naar de dood van Desi Bouterse. Dat zegt inspecteur Kensmil tegen de NOS. De politie richt zich vooral op de vraag wie verantwoordelijk was voor het transport van het lichaam van Bouterse.

"We willen weten hoe hij van een onbekende locatie naar zijn huis in Paramaribo is gekomen", zegt Kensmil. "Ook is voor ons van belang hoe het lichaam vervoerd is en waar en wanneer hij is overleden."

Veel meer wil de Surinaamse politie niet zeggen over de zaak. "De situatie is nog enigszins hetzelfde als toen we het stoffelijk overschot vonden. We weten ook nog niets over zijn gezondheidstoestand voor zijn overlijden, en ik wil ook niet meer zeggen om de voortgang van het onderzoek niet te beïnvloeden. Ik heb daar ook geen toestemming voor."

Het lichaam van Bouterse ligt volgens de inspecteur in een mortuarium van de politie. "Het zal daar voorlopig nog wel blijven, tot het resultaat van het pathologisch-anatomisch onderzoek is afgerond."

Jaar spoorloos

De politie wil ook weten waar Bouterse het afgelopen jaar zat. "Natuurlijk gaan we uitzoeken hoe het hem gelukt is een jaar uit onze handen te blijven en gaan we uitzoeken wie daarbij allerlei hand-en-spandiensten hebben verricht."

Een paar dagen voordat het stoffelijk overschot van Bouterse werd gevonden in zijn huis in Paramaribo deed de politie op drie locaties invallen. "Het waren locaties waarop wij vermoedden dat hij zich zou kunnen ophouden, maar we hebben toen helemaal niks gevonden. "

Condoleanceregister

In Paramaribo is gisteren een condoleanceregister voor Bouterse geopend. Het ligt in het kantoor van de Nationale Democratische Partij, die werd opgericht door Bouterse. Na het ondertekenen poseren veel bezoekers bij het officiële portret van Bouterse uit de tijd dat hij president was.

Het is nog onduidelijk wanneer de uitvaart van Bouterse is.

Oud-legerleider en ex-president Desi Bouterse werd vorig jaar veroordeeld voor zijn rol bij de Decembermoorden, in 1982 in Paramaribo. Hij moest twintig jaar de cel in, maar verdween van de radar. In deze video leer je meer over zijn leven: