Oranje speelt duel met Spanje in Valencia voor slachtoffers overstromingen

Het Nederlands elftal speelt de return van de kwartfinale van de Nations League tegen Spanje op 23 maart in Valencia. De Spaanse voetbalbond heeft voor Valencia gekozen om de slachtoffers van de overstromingen in die regio eind oktober een hart onder de riem te steken.

De eerste wedstrijd van het tweeluik tussen Nederland en Spanje staat gepland op 20 maart en wordt gespeeld in de Kuip in Rotterdam. Drie dagen later zal de terugwedstrijd plaatsvinden in het Estadio Mestalla, wat de thuisbasis is van Valencia CF.

De winnaar van deze kwartfinale kan in juni strijden om de eindzege van de Nations League.