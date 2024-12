27/12 in Nieuwssuur: Suriname na Bouterse • Twee miljard mensen mochten dit jaar stemmen

Twee miljard mensen mochten dit jaar stemmen

Nog vier dagen en dan is 2024 voorbij: een jaar dat zich kenmerkte door oorlogen en opstanden, maar ook door verkiezingen. Het was wat dat betreft zelfs een recordjaar. In maar liefst 64 landen mochten burgers nieuwe leiders kiezen. Maar viel er echt iets te kiezen? In steeds meer landen is democratie namelijk niet langer vanzelfsprekend en krijgen leiders met autocratische trekken meer en meer voet aan wal. Vandaag en morgen maken we de balans op.