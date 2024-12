Italiaanse journaliste opgepakt in Teheran tijdens maken reportage

De Italiaanse journaliste Cecilia Sala is opgepakt in Teheran. Het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat ze is gearresteerd nadat ze reportages had gemaakt in de Iraanse hoofdstad. Inmiddels heeft de journaliste contact gehad met haar familie en de Italiaanse ambassade.

Sala werd vorige week donderdag staande gehouden door de politie en zit sindsdien vast. De arrestatie is nu pas bekendgemaakt omdat Sala en haar familie hoopten dat het stilhouden het proces tot vrijlating ten goede zou komen, maar tot dusver heeft dat geen effect gehad. Ze werd volgens het Italiaanse dagblad La Repubblica opgepakt toen zij voorbereidingen trof voor haar terugkeer naar Italië.

De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Tajani volgt de zaak op de voet. Er wordt geprobeerd "de juridische situatie en omstandigheden op te helderen".

Geldig journalistenvisum

Sala werkt voor de landelijke krant Il Foglio en podcastbedrijf Chora Media. Volgens Chora Media vertrok ze op 12 december vanuit Rome naar Iran met een geldig journalistenvisum.

Daar werkte ze aan verschillende reportages. Ze produceerde drie afleveringen van haar podcast Stories, aldus het podcastbedrijf. In Stories gaat Sala in gesprek over conflicten in het Midden-Oosten met betrokkenen. Waar ze in Iran precies verslag van deed, is niet duidelijk.

Volgens dagblad Il Foglio wordt Sala vastgehouden in de beruchte Evin-gevangenis in Teheran. In 2021 lekten bewakingsbeelden uit waarop te zien is hoe gevangenen in elkaar geslagen worden door bewakers.

Iraniër gearresteerd in Italië

De verhouding tussen Iran en Italië is de laatste tijd behoorlijk bekoeld. Eerder deze maand arresteerde de Italiaanse politie een Iraans staatsburger op verdenking van het leveren van drone-onderdelen aan Iran. Dat gebeurde op verzoek van de Amerikaanse regering. Teheran heeft kritiek geuit op de arrestatie.

Iran arresteert vaker buitenlanders om ze in te zetten als ruilmiddel. Dat wordt ook wel 'gijzeldiplomatie' genoemd. Of er een link is tussen de arrestatie van Sala en de Iraniër is onduidelijk; Iran heeft nog niets gezegd over de opgepakte journaliste.