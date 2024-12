Inspectie keurt ruim 40 procent van zwaarste categorie vuurwerk af

Ruim veertig procent (40,9) van het geteste vuurwerk komt dit jaar niet door de keuring van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Dat is dubbel zoveel als vorig jaar.

De inspectie onderzocht 181 stukken risicovol vuurwerk uit de F2-categorie, de zwaarste categorie die in Nederland is toegestaan. Daaronder vallen onder andere samengestelde potten en batterijen (compounds) die meerdere knallen veroorzaken.

"De bijzonder hoge afkeur dit jaar baart ons echt zorgen", zegt Reinder Auwema van de ILT. "De Nederlandse vuurwerksector heeft genoeg kennis en kunde in huis om ervoor te zorgen dat het vuurwerk veilig is en functioneert zoals bedoeld. Wij verwachten dat de sector lessen trekt uit voorgaande jaren en beschikt over zelfreinigend vermogen."

De vuurwerkbranche zegt "helemaal niets" te begrijpen van de veel grotere hoeveelheid F2-consumentenvuurwerk die dit jaar is afgekeurd. De Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) krijgt het gevoel dat de inspectie steeds strenger test en op kleinere details let, want volgens voorzitter Leo Groeneveld is het vuurwerk dit jaar juist veiliger dan de afgelopen jaren.

"Dit percentage is extreem hoog en komt als donderslag bij heldere hemel. In de fabrieken in China zijn betere testmethodes en ook hebben we met de importeurs een gentlemen's agreement om de stabiliteit van vuurwerk te verbeteren. Daar wilden we eigenlijk wettelijk regels voor laten vastleggen, maar dat wilde het ministerie niet."

Omvallen, weigeren, exploderen

Het vuurwerk werd om meerdere redenen afgekeurd, bijvoorbeeld omdat vuurwerk omviel, niet werkte, voortijdig explodeerde of omdat brandende delen meer dan 8 meter bij het vuurwerk vandaan kwamen, meldt de inspectie.

Auwema maakt zich vooral zorgen over het hoge aantal stukken vuurwerk dat weigerde. "Vuurwerk dat niet aan gaat of halverwege weigert, is risicovol. De kans is dan heel groot dat mensen - vooral jongeren - gaan kijken wat er aan de hand is."

Van één importeur keurde de inspectie vrijwel alle producten af. Het is een bedrijf dat geen lid is van de branchevereniging. De naam van de importeur wordt niet genoemd. Ook bij bedrijven die wel lid zijn van de branchevereniging zegt de ILT geen verbeteringen te zien.

F2-vuurwerk is het vuurwerk dat consumenten mogen kopen in de laatste dagen van december. Dit jaar is dat morgen en 30 en 31 december.