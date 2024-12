Dichte mist trekt over het land, code geel in zuidelijke en oostelijke provincies

Dicht mist leidt op verschillende plekken in het land tot problemen. De mist trekt over het oosten en zuiden van het land; daar geldt code geel tot het einde van de middag.

Vanochtend trok de mist over de noordelijke provincies. Daardoor konden boten in Harlingen niet uitvaren, meldt Omrop Fryslân. Rijkswaterstaat heeft ook verschillende vaartuigen vanaf de Waddenzee teruggestuurd omdat het zicht minder dan 200 meter was. Boten zonder radar mogen niet varen als het zicht minder dan 1000 meter is.

Op het land gebeurden ongelukken door de mist. In Kloosterhaar, Overijssel, vloog een automobilist uit de bocht doordat hij die niet zag aankomen, schrijft omroep Oost. De bestuurder raakte niet gewond, maar de auto is wel flink beschadigd.

Afsluitdijk

Vanwege meerdere ongelukken op de Afsluitdijk was daar de weg even afgesloten. Na de eerste botsing kon verkeer de Afsluitdijk nog op via de in- en opritten, maar toen ook daar een botsing plaatsvond, was dat niet meer mogelijk.

Een auto lag op de kop op de weg: