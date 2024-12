Doodstraf voor Chinees die moedwillig inreed op publiek

Een Chinese man krijgt de doodstraf omdat hij vorige maand inreed op voorbijgangers in de stad Zhuhai. Daarbij kwamen 35 mensen om het leven, tientallen anderen raakten gewond.

De aanslag was in de buurt van een stadion waar op dat moment veel mensen aan het sporten waren. De 62-jarige dader zou woedend zijn geweest over zijn scheiding.

De aanslag gebeurde aan de vooravond van een belangrijke vliegshow en daarom waren er in de stad veel veiligheidsmaatregelen van kracht. In eerste instantie censureerde China alle berichtgeving over het incident, waardoor het bloedbad pas een dag later wereldkundig werd.

Het is speculeren waarom China de aanslag aanvankelijk stilhield. Mogelijk wilden de autoriteiten eerst weten of de dader een politiek motief had of waren ze bang dat het voorval zou leiden tot onrust of kopieergedrag.

Soortgelijke incidenten

Een week na de dodemansrit in Zhuhai reed in de zuidelijke provincie Hunan een andere automobilist in op een groep basisschoolleerlingen uit frustratie over zakelijke verliezen. Die dader kreeg afgelopen week een voorlopige doodstraf opgelegd, wat feitelijk neerkomt op levenslang.

Dit soort incidenten waarbij daders hun woede botvieren op onschuldige omstanders komt in China vaker voor, maar zelden vallen er zo veel slachtoffers als in Zhuhai.