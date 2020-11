Mendes Moreira jaar later: 'Nooit verwacht dat racisme zo heftig zou worden'

"En nu ben ik voor altijd de aanleiding voor de racismediscussie in het voetbal. Je hebt liever dat ze het over je kwaliteiten als aanvaller hebben, maar ik heb het een plek gegeven. Ik probeer vooral positief te kijken naar de manier waarop de KNVB het probleem nu aanpakt."

Natuurlijk had racisme helemaal nooit een punt van discussie mogen zijn. Niet in de stadions. En niet in de maatschappij. En zeker niet met een voetballer in het middelpunt die geboren en getogen is in Schiedam.

"Achteraf ben ik blij dat het met mij gebeurde, want ik bleef mijn emoties daarna de baas. Anders had het misschien nog veel erger kunnen worden", denkt de hoofdrolspeler.

Mendes Moreira was in alle staten, maar vertaalde zijn woede in een dosis gezonde agressie toen hij na zijn terugkeer op het veld nog scoorde ook. Na afloop verscheen hij voor de camera en vertelde hij zonder enige nuance wat hij die middag naar zijn hoofd had gekregen.

"In de amateurs riepen ze ook wel eens wat vanuit het publiek. Maar dan bleef het bij die ene gek. Ik had nooit verwacht dat het ooit zo heftig zou worden als vorig jaar in Den Bosch. En op dat moment krijg je nog niet eens mee wat het aan reacties losmaakt."

Mendes Moreira had in zijn jonge jaren al het een en ander moeten slikken. Leerde leven met iets wat helemaal niet bij het leven zou moeten horen.

Genoeg is genoeg, lieten ze allemaal duidelijk blijken. Met warme woorden voor Mendes Moreira, die in vijandige sferen iets deed wat nooit eerder op de Nederlandse velden was vertoond.

Diezelfde mensen zijn supporter van het Nederlands elftal. "Een team waar we nu allemaal trots op zijn. En wat in mijn ogen een goede afspiegeling vormt van de maatschappij. Met Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum en Memphis Depay hebben we zelfs drie donkere aanvoerders."

"Telkens als ik de bal kreeg, klonk er gefluit en gescheld. Ik had niet het idee dat ze vanuit de club of de supportersvereniging hun best deden zich daarvan te distantiëren."

FC Den Bosch wist zich geen houding te geven met een misplaatste verklaring over kraaiengeluiden, waarvoor de club zich later verontschuldigde. De veel te late excuses nam Mendes Moreira voor kennisgeving aan.

Mendes Moreira laat de uitvoering liever aan anderen over. "Er wordt naar mijn mening gevraagd. Ik vertel over de dingen die ik heb meegemaakt. Maar ik wil het verder graag aan de mensen overlaten die er echt verstand van hebben."

"Je wilt uiteraard het liefste dat het allemaal nooit was gebeurd. Ik heb het er moeilijk mee gehad. Maar ik heb er altijd aan vastgehouden dat het uiteindelijk ook positief kon uitpakken. En als mens heeft het me zeker sterker gemaakt."

"Voor mijn gevoel had ik weinig last van dat incident, want op trainingen lukte alles. Maar in de eerstvolgende wedstrijd daarna tegen Volendam raakte ik geen bal. Uitverkocht stadion, werd ik in de rust al gewisseld. Nee hoor, aan stoppen heb ik nooit gedacht. Ik doe nu wat ik het leukste vind, ga door tot ik niet meer kan."

"Ik heb natuurlijk ook mijn dromen als voetballer, ik hoop ooit nog eens een mooie stap te maken. Naar de eredivisie, of een club in het buitenland misschien. Helaas heb ik door verschillende omstandigheden amper de kans gekregen me echt te laten zien", baalt de linkspoot.

Hij wordt inmiddels op straat herkend, maar het bekende praatje gaat dan toch altijd weer over die ene zondagmiddag in De Vliert.

November 2019

Het Nederlands elftal bereidt zich op het moment van de wedstrijd in Den Bosch voor op de laatste interland van het jaar, thuis tegen Estland. De spreekkoren aan het adres van Mendes Moreira hebben indruk gemaakt op de internationals.

Op sociale media verschijnt een foto waarop ze poseren in een kring, met daarbij de tekst: 'Enough Is Enough'. Het is een statement tegen racisme en discriminatie in het voetbal.

Georginio Wijnaldum neemt het woord tijdens de persconferentie. "Ik had niet verwacht dat dit zou gebeuren in Nederland. Het is een maatschappelijk probleem. Ik vind dat er keihard opgetreden moet worden tegen zulke praktijken"

Februari 2020

Het kabinet en de KNVB presenteren een driejarig 'aanvalsplan' tegen racisme en discriminatie in het voetbal, waar 14 miljoen euro voor wordt uitgetrokken.

Het plan is gericht op 'voorkomen, handhaven en signaleren' en bestaat uit twintig maatregelen, zoals meer camera's in de stadions, een speciaal aanklager voor racismezaken en een trainingsprogramma voor clubs.

Maart 2020

De KNVB stelt Houssin Bezzai aan als programmamanager racisme en discriminatie. De oud-speler van onder meer Sparta en TOP Oss krijgt bij de voetbalbond de leiding over de uitvoering van het aanvalsplan.

Juni 2020

Dinsdag 2 juni wordt op sociale media omgedoopt in 'Blackout Tuesday'. Gebruikers van Instagram en Twitter plaatsen een zwart vierkant, uit protest tegen politiegeweld en discriminatie in de Verenigde Staten. Ook de KNVB doet mee met de actie.

Een paar weken later komen de spelers en speelsters van het Nederlands elftal opnieuw met een gezamenlijk statement. Ze laten zich naar aanleiding van uitspraken van vaste analist Johan Derksen niet meer interviewen door het tv-programma Veronica Inside.

Juli 2020

De KNVB roept de commissie Mijnals in het leven, met daarin onder anderen Ruud Gullit, Daphne Koster en Humberto Tan. De commissie gaat zich inzetten voor de bestrijding van racisme in het voetbal.

September 2020

In een open brief spreken meer dan zestig voetbalclubs en -organisaties zich uit tegen racisme. De KNVB lanceert een website waarop updates over het aanvalsplan worden gedeeld.

De commissie Mijnals uit kritiek op de procedure rond de aanstelling van bondscoach Frank de Boer. Er zou daarbij niet genoeg aandacht zijn geweest voor het thema diversiteit.

November 2020

De KNVB laat weten dat het sinds het incident bij Den Bosch-Excelsior meer meldingen van racisme op de voetbalvelden krijgt dan in de periode ervoor. Er komt bij de bond gemiddeld 3,5 keer per week een melding binnen.