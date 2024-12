Noodopvang Leeuwarden sluit nog voor het nieuwe jaar

De noodopvang voor vluchtelingen in het WTC in Leeuwarden sluit nog voor 1 januari. Het COA wil bewoners voor die tijd elders hebben opgevangen. Naar een vervangende plek voor de zestig asielzoekers die er nu verblijven, wordt nog gezocht.

De locatie in het WTC was een overlooplocatie om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Als het aantal asielzoekers daar boven de 2000 kwam, werden ze overgebracht naar Leeuwarden. De locatie werd in maart geopend en had plek voor 250 mensen.

Asielzoekers zouden er in afwachting van het registratieproces maximaal tien dagen mogen verblijven. Eenmaal geregistreerd werd dat verlengd met nog eens twintig dagen.

Die aantallen werden echter meer dan eens overschreden. Eerder bleek dat sommige vluchtelingen zelfs langer dan zestig dagen in Leeuwarden verbleven.

Ook waren er klachten van vluchtelingen over een tekort aan goed eten, psychologische druk door opvangmedewerkers en gebrek aan adequate medische zorg.

Kwaliteit

Vluchtelingenwerk Nederland was het aanspreekpunt voor bewoners voor deze problemen. Bij die organisatie heersten al langer zorgen over de mensen die langer dan afgesproken in de noodopvang verbleven.

"We hopen dat er betere kwalitatieve opvangplekken voor terugkomen", zegt een woordvoerder tegen Omrop Fryslân. "Noodopvanglocaties moeten ook aan kwaliteitsstandaarden voldoen."

Niet in het gras

Locatiemanager Miranda Bakker van het COA zegt dat het aantal vluchtelingen in het WTC al langer terugloopt. "Ter Apel heeft op dit moment zelf plek in de nachtopvang", zegt ze.

Bakker had liever gezien dat afspraken over het maximale verblijf wél nagekomen konden worden. "Dat is helaas niet gelukt. Zaanstad liep vertraging op, Biddinghuizen moest nog open."

Maar ze vindt niet dat het COA het anders had moeten doen, hoewel de hal "niet de ideale opvanglocatie" was. "We hebben het gedaan om de mensen niet in het gras te laten slapen."

Het COA hoopt de locatie uiterlijk 31 december leeg te hebben, zegt een woordvoerder. "Het personeel is hard nodig op andere locaties."