NOS zendt skispringen Garmisch-Partenkirchen komende editie niet uit

Het skispringen in Garmisch-Partenkirchen hoort bij de eerste dag van het nieuwe jaar als het Weense Nieuwjaarsconcert en oudbakken oliebollen, maar na tientallen jaren komt er voor de NOS een einde aan het uitzenden van die traditie. Op 1 januari wordt er niet meer overgeschakeld naar het wintersportevenement.

"Hoewel het schansspringen een traditie is op nieuwjaarsdag, moeten we, net als bij andere sporten, keuzes maken in wat we uitzenden. Elke euro kan immers maar één keer worden uitgegeven", legt woordvoerder Koen Adriaanse van NOS Sport uit. De NOS kiest ervoor die dag volledig in te zetten op het NK marathonschaatsen, waar eerder tussen beide evenementen werd geschakeld.

Volgens de woordvoerder is er bij het besluit meegewogen dat de interesse voor schansspringen afneemt in Nederland, terwijl de schaatssport juist populair blijft. Hij noemt het NK "een belangrijk toernooi dat kan rekenen op veel interesse van ons publiek", terwijl er in Garmisch-Partenkirchen geen landgenoten meedoen.

Eén Nederlander

Sinds 1953 maakt het toernooi in Garmisch-Partenkirchen deel uit van het Duits-Oostenrijkse Vierschanzentournee, waar de wereldtop in de skiwereld aan meedoet. Gerrit Jan Konijnenberg was in 1988 de eerste Nederlander die het toernooi voltooide. Hij werd in Garmisch-Partenkirchen 108ste.

Commentator Ayolt Kloosterboer betreurt op X dat er nu afscheid wordt genomen van een traditie. "Na 15 jaar als commentator is het voorbij. De NOS heeft het skispringen op nieuwjaarsdag wegbezuinigd. Een 70 jaar lange traditie, met dank aan onder anderen Herman Kuiphof en Evert ten Napel, gaat daarmee verloren."

Woordvoerder Adriaanse wil niet spreken van een bezuiniging en zegt dat er met bestaande middelen andere keuzes gemaakt zijn. Hij sluit dan ook niet uit dat het besluit volgend jaar wordt heroverwogen. "We maken ieder jaar keuzes in wat we gaan uitzenden, het ligt er bijvoorbeeld ook aan welke andere sporten er op een dag spelen. Mocht het volgend jaar anders zijn, dan maken we een andere afweging."

De wedstrijd is op 1 januari nog wel te zien via Eurosport. Daar is het skispringen op nieuwjaarsdag te volgen vanaf 13.30 uur.