Concertreeks met de muziek van Borsato van start maar zonder Borsato zelf

Dromen zijn bedrog, Afscheid nemen bestaat niet en Mooi. Veel Nederlanders kunnen deze nummers van Marco Borsato woord voor woord meezingen, maar al een aantal jaar kon dat niet meer bij een live-concert. Daarin komt nu verandering: in de Jaarbeurs in Utrecht is vandaag de eerste van een reeks 'Rood'-concerten. Concerten met de muziek van Borsato, maar zonder de zanger zelf.

Wie er dan wel op het podium verschijnt is niet helemaal duidelijk. "Een team van creatives, gerenommeerde musici en topvocalisten bereidt zich voor op een muzikale avond", aldus de organisator in de aankondiging van de concertreeks.

Stilstand

Verdenkingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en de uitzending van Boos over The Voice of Holland brachten de carrière van Borsato abrupt tot stilstand. Lange tijd werd zijn muziek niet gedraaid op veel radiozenders, de zanger werd gecanceld.

Simone Driessen, mediawetenschapper bij de Erasmus Universiteit, legt uit dat we spreken van 'cancelen' "als iemand echt geboycot is en afgesloten van het publieke debat. Alles wat hij of zij zegt geloven we dan niet meer. Het blijft wel een vage term en grijs gebied."

'Cancelen' betekent vaak ook dat muziek van een artiest niet meer beluisterd wordt. "Voor ons gevoel is dat het enige wat we kunnen doen, we kunnen Marco Borsato er niet persoonlijk op aanspreken."

Kaartverkoop

Niet iedereen doet mee aan het cancelen van de liedjes van Borsato. De kaartverkoop gaat redelijk goed volgens organisator Hillenaar Events. Mike Leegwater, commercieel directeur bij het evenementenbureau, zegt dat de bezettingsgraad van alle concerten bij elkaar nu ongeveer 75 procent is. "Dat is ook wat we verwacht hadden. Het zit goed vol."

Volgens Leegwater zat het publiek echt te wachten op de concerten met de muziek van Borsato. "Als ik de reacties hoor, dan is het voor mensen een feestje van herkenning. Ik hoorde zijn liedjes soms ook al op andere evenementen."

Dat de zaak tegen Borsato over vermeende ontucht met een minderjarige nog loopt, is volgens Leegwater geen probleem: "Dat was geen onderdeel van onze overweging. Met de persoon Borsato doen wij niks tijdens het concert. Het gaat alleen om de liedjes en hun schoonheid."

Oorspronkelijk was het de bedoeling de eerste show op tweede kerstdag te houden, maar dat ging niet door. "We kwamen erachter dat mensen niet naar een concert wilden op tweede kerstdag."

Sterke herinneringen

De populariteit van de concerten verrast mediawetenschapper Driessen niet. "Nummers van Marco Borsato werden heel vaak op uitvaarten gedraaid, er zitten voor veel mensen hele sterke herinneringen aan. Bovendien was hij ook jaren lang een enorm grote naam. We mogen niet onderschatten wat zijn rol in de Nederlandse muziekindustrie is geweest."

De concerten zijn een unicum, zegt Driessen. "Ik kan me niet herinneren dat ik ooit eerder van concerten gehoord heb waarbij muziek van 'gecancelde' artiesten de hele avond gespeeld werd, maar de artiest er zelf niet bij is."

Het nieuws over de zanger weerhoudt luisteraars er dus niet altijd van om zijn muziek op te zetten. "Veel mensen kunnen de kunst en de kunstenaar scheiden. Dan vindt men het heel erg wat er gebeurd is, maar luisteren ze de muziek privé nog wel."

Top 2000

In deze periode van het jaar zijn nummers van Borsato trouwens ook in de Top 2000 te horen. Negen liedjes van de zanger staan in de lijst, met 'Dochters' op plek 325 als hoogste notering.

Ook andere van ontucht beschuldigde artiesten staan vaak in de Top 2000