Duitse president ontbindt Bondsdag, nieuwe verkiezingen uitgeschreven

De Duitse bondspresident Steinmeier heeft de Bondsdag, het Duitse parlement, ontbonden en nieuwe verkiezingen uitgeschreven voor begin volgend jaar. Op 16 december viel de regering van bondskanselier Scholz al formeel.

Nadat Scholz in november de minister van Financiën van de FDP had ontslagen, stapten andere FDP-ministers op. Scholz bleef achter in een minderheidsregering van zijn eigen partij, de SPD, en de Groenen.

Er werd toen al afgesproken om de verkiezingen naar voren te halen, naar 23 februari. Dat was zeven maanden eerder dan gepland. Volgens de Duitse grondwet kunnen vervroegde verkiezingen echter alleen onder strenge voorwaarden worden uitgeschreven.

Scholz vroeg daarom om een vertrouwensstemming in de Bondsdag. Uiteindelijk zegde, zoals verwacht, een meerderheid van het parlement het vertrouwen in de regering op.

'Stabiliteit waarborgen'

Na de stemming vroeg de bondskanselier aan Steinmeier om het parlement te ontbinden en verkiezingen uit te schrijven. Dat heeft hij nu gedaan. "In deze moeilijke tijden is een daadkrachtige regering met een betrouwbare meerderheid nodig om de stabiliteit te waarborgen", zei Steinmeier op een persconferentie.

Ook riep de president de politieke partijen op om eerlijke en transparante verkiezingscampagnes te houden. "Beïnvloeding van buitenaf vormt een gevaar voor de democratie, of het nu in het geheim gebeurt zoals blijkbaar het geval was bij de verkiezingen in Roemenië, of openlijk en schaamteloos zoals nu plaatsvindt op X", aldus Steinmeier.

Scholz en zijn ministers blijven nog in functie tot er een nieuwe regering is.