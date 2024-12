Estland zet marine in om onderzeese stroomkabel te beschermen

Estland heeft de marine ingeschakeld voor de bescherming van een elektriciteitskabel op de zeebodem tussen Estland en Finland. Het land hoopt op die manier "de energieverbinding met Finland te verdedigen en te beveiligen", zegt minister Tsahkna van Buitenlandse Zaken van Estland.

Afgelopen woensdag raakte een andere stroomkabel in de Oostzee beschadigd, tegelijk met een aantal internetkabels. De Finse autoriteiten doen daar intussen onderzoek naar: het land verdenkt Rusland van het beschadigen van de kabels. Premier Orpo van Finland zei vanmorgen dat het incident "overduidelijk sabotage was".

'Aanvallen op onze essentiële infrastructuren'

Als de onderzeese infrastructuur opnieuw wordt bedreigd, zal Estland daar volgens minister Tsahkna op reageren. De beschadigingen moeten volgens hem gezien worden als "aanvallen op onze essentiële infrastructuren".

Ook de NAVO gaat zijn militaire aanwezigheid op de Oostzee uitbreiden, schrijft secretaris-generaal Mark Rutte op X.

Rutte zegt dat hij met president Stubb van Finland heeft gesproken over het onderzoek dat loopt naar de beschadigde kabel. Hij benadrukte tegenover Stubb zijn "solidariteit en steun".

Bulkcarrier

Vorige maand raakten ook al twee datakabels in de Oostzee beschadigd. De ene ligt tussen Finland en Duitsland en de andere tussen Zweden en Litouwen. Waardoor die breuken zijn ontstaan, is niet opgehelderd, maar de belangrijkste 'verdachte' is de Chinese bulkcarrier Yi Peng 3.