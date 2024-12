Crash Kazachstan mogelijk door 'externe fysieke en technische invloeden'

De voorlopige resultaten van het onderzoek naar de crash van het passagiersvliegtuig in Kazachstan wijzen op "externe fysieke en technische beïnvloeding", meldt Azerbaijan Airlines. Op eerste kerstdag kwamen in het Kazachse Aqtau 38 mensen om het leven bij een noodlanding van een Azerbaijan Airlines-vlucht. 29 inzittenden overleefden de crash.

Wat de luchtvaartmaatschappij hiermee bedoelt, is niet duidelijk. Er wordt nog volop onderzoek gedaan naar de oorzaak van de noodlanding.

Geraakt door luchtafweer?

Het Kremlin benadrukt dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken zolang het onderzoek niet is afgerond, maar luchtvaartexperts speculeren wereldwijd dat het vliegtuig onder vuur is gekomen van de Russische luchtverdediging.

Gaten die te zien zijn in de staart van het gecrashte toestel zouden vergelijkbaar zijn met schade die luchtdoelraketten veroorzaken. Bovendien zou de luchthaven van Grozny die dag te maken hebben gehad met een Oekraïense drone-aanval.

De Azerbeidzjaanse president Aliyev zei vandaag dat het vliegtuig was uitgeweken omdat er slecht weer op komst was. De Russische luchtvaartautoriteit zegt dat het vliegtuig vanwege mist en waarschuwingen voor Oekraïense drones was uitgeweken van de originele bestemming in Tsjetsjenië. Er zouden meerdere luchthavens zijn aangeboden aan de piloot, maar die had gekozen voor Aqtau. Ook zegt de autoriteit ondersteuning te bieden aan de Kazachse en Azerbeidzjaanse autoriteiten.

De Russische luchtvaartautoriteit zei eerder ervan uit te gaan dat er een vogel in de motor van het toestel terecht was gekomen.

Op beelden valt te zien hoe het vliegtuig neerkomt en hoe enkele passagiers het wrak levend verlaten: