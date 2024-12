Azerbeidzjan schrapt vluchten naar zeven Russische steden na crash

Azerbaijan Airlines schrapt voorlopig vluchten naar zeven Russische steden naar aanleiding van de crash van woensdag. Het gaat met name om bestemmingen op de Kaukasus en in de Oeral. Vluchten naar zes andere steden zoals Moskou en Sint-Petersburg gaan gewoon door.

Een vlucht van de Azerbeidjaanse hoofdstad Bakoe naar het Russische Mineralnye Vody moest vandaag terugkeren toen bekendgemaakt werd dat het luchtruim werd gesloten.

Op eerste kerstdag kwamen in het Kazachse Aqtau 38 mensen om het leven bij een noodlanding van een Azerbaijan Airlines-vlucht. 29 inzittenden overleefden de crash.

De Embraer 190 was onderweg van Bakoe naar de Russische stad Grozny. Het toestel moest onder onduidelijke omstandigheden uitwijken naar de luchthaven aan de andere kant van de Kaspische Zee.

Geraakt door luchtafweer?

Hoewel het Kremlin benadrukt dat het nog te vroeg is conclusies te trekken zolang het onderzoek niet is afgerond, speculeren luchtvaartexperts wereldwijd dat het vliegtuig onder vuur is gekomen van de Russische luchtverdediging.

Gaten die te zien zijn in de staart van het gecrashte toestel zouden vergelijkbaar zijn met schade die luchtdoelraketten veroorzaken. Bovendien zou de luchthaven van Grozny die dag te maken hebben gehad met een Oekraïense drone-aanval.

De Azerbeidzjaanse president Aliyev zei vandaag dat het vliegtuig was uitgeweken omdat er slecht weer op komst was. De Russische luchtvaarautoriteit zei eerder ervan uit te gaan dat er een vogel in de motor van het toestel terecht was gekomen.

Slachtoffers herdacht

Azerbeidzjan gedenkt vandaag de slachtoffers: vlaggen hangen halfstok en op het middaguur werd met sirenes een moment stilte aangekondigd waarbij ook het verkeer halthield.

De inzittenden van het verongelukte toestel waren voornamelijk afkomstig uit Azerbeidzjan, maar er waren ook zestien Russen, zes Kazachen en drie Kirgiezen aan boord.

De negen Russische gewonden die de crash overleefden zijn gisteren naar Moskou overgebracht voor herstel.