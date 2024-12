Zwalkend City snakt naar transferperiode: 'Zelfs spelers vragen om versterkingen'

Ondanks het tegenvallende resultaat tegen Everton vond Guardiola dat zijn ploeg "briljant" had gespeeld. De Spanjaard zag een goede eerste helft, die doorgetrokken werd tot aan de gemiste penalty van Haaland in de tweede helft. "Everton kreeg één kans en scoorde ook direct" verklaarde Guardiola de gelijkmaker in de 36ste minuut.

Het resultaat was niet waar City op gehoopt had, maar "met de manier van spelen, zeker in de huidige fase waarin we nu verkeren, ben ik zeer gelukkig", zei Guardiola. De coach hoeft vooralsnog niet te vrezen voor zijn baan. Hij tekende onlangs nog een nieuw contract tot medio 2027.

Nieuwe landstitel ver weg

De achterstand in de Premier League op koploper Liverpool is veertien punten. City-verdediger Manuel Akanji lijkt de handdoek in de ring te hebben gegooid wat betreft de landstitel.

"Het seizoen is nog niet afgelopen, maar het is momenteel geen doel voor ons. We moeten ons concentreren op elke wedstrijd en de volgende wedstrijd tegen Leicester City zal ook niet gemakkelijk zijn, gezien onze huidige vorm", zei de Zwitser na afloop tegen de BBC.