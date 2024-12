Duivenhok in Sneek in brand gestoken, tientallen duiven dood

Door brandstichting in een duivenhok in Sneek zijn tientallen duiven doodgegaan. Het incident gebeurde in de nacht van eerste op tweede kerstdag in een van de hokken van duivenvereniging Scholten Baggel Poelstra.

Op camerabeelden is te zien dat een persoon iets aansteekt en dat vervolgens in het hok gooit. Direct zijn vlammen zichtbaar.

Pascal Poelstra, mede-eigenaar van de duivenvereniging, is erg geschrokken. "Bijna alle duiven zijn dood", zegt hij tegen Omrop Fryslân. "Dit kun je je niet voorstellen."

Gouden tip

Er zaten 35 duiven in het hok, minder dan tien hebben het overleefd. "Maar ook die hebben rook ingeademd", zegt Poelstra. "Die longetjes zijn helemaal kapot. Ze zijn ten dode opgeschreven."

De vogels waren duizenden euro's waard, zegt Poelstra. De vogels van zijn vereniging doen volgens hem op hoog niveau mee in de duivensport.

Poelstra heeft aangifte gedaan bij de politie in de hoop dat de dader wordt aangehouden. Ook heeft hij de camerabeelden op Facebook geplaatst, waar ze honderden keren zijn gedeeld.

De duivenvereniging reikt een beloning van 2000 euro uit voor de gouden tip die leidt naar de dader. Verder is het wachten op het onderzoek van de politie, zegt Poelstra. Hij heeft geen idee wie zoiets zou doen. "Het kan vanuit alle hoeken komen."

Duivenincidenten

Het is niet het eerste incident met duiven in Friesland. In november 2021 werd voor zo'n 300.000 euro aan duiven gestolen in Steggerda. En vorig jaar werden duiven ter waarde van ruim een half miljoen euro gestolen in Harkema.

De duivensport is een eeuwenoude hobby die vooral in Nederland en België wordt uitgeoefend en waar veel geld in omgaat. In 2020 werd een Belgische postduif geveild voor 1,6 miljoen euro.