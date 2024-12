Consumentenbond wil verbod op koppelverkoop basis- en aanvullende verzekering

Bij een aantal verzekeraars kun je alleen een bepaalde aanvullende verzekering afsluiten als je ook een duurdere basisverzekering neemt. De Consumentenbond wil dat er een eind komt aan dit soort koppelverkoop.

Zo kan je bij Menzis geen losse tandartsverzekering afsluiten bij de goedkoopste basisverzekering. Dat kan wel als je een basisverzekering kiest die 5 euro per maand duurder is. Vooral consumenten die een ruime vergoeding van tandartskosten of fysiotherapie willen, moeten opletten volgens de Consumentenbond.

"Deze keuzebeperkingen maken het vergelijken van zorgverzekeringen onnodig moeilijk", zegt Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond. "Maar wettelijk is het niet verboden, dus kunnen toezichthouders niet ingrijpen. Daarom roepen wij op tot een wettelijk verbod." Volgens de bond zijn er acht verzekeringsmerken die aan koppelverkoop doen en negentien die er niet aan doen.

Toezichthouders zijn ook tegen

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) noemden eerder dit jaar dit soort koppelverkoop al onwenselijk. Volgens de toezichthouders op de zorgmarkt is een goedkopere basisverzekering ook geschikt voor mensen die nu gedwongen worden tot koppelkoop. "Hierdoor zijn mensen die deze zorg nodig hebben meer geld kwijt aan hun basisverzekering dan andere mensen. Zo'n keuzebeperking voor consumenten zet de solidariteit van het zorgstelsel onder druk."

De ACM en NZa riepen zorgverzekeraars toen op om te stoppen met deze praktijken. Ook wilden ze dat de politiek zulke koppelverkoop verbiedt.