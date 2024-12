Ruimtesonde overleeft scheervlucht langs de zon

Een ruimtesonde van NASA heeft een scheervlucht langs de zon overleefd. Vanmorgen vroeg zocht het ruimtevaartuig weer contact met de aarde, waardoor duidelijk werd dat de Parker Solar Probe de reis had doorstaan. De wetenschappelijke gegevens die de sonde heeft verzameld worden pas in het nieuwe jaar verzonden.

De sonde naderde onze ster tot op 6,1 miljoen kilometer en vloog daarmee door de buitenste laag van de zon, de corona. Geen enkel door mensen gemaakt object kwam ooit dichterbij. Het oude record stond sinds 1976 op naam van de Helios-sonde, die niet verder kwam dan 42 miljoen kilometer. Ter vergelijking: de aarde zelf staat op ongeveer 150 miljoen kilometer afstand van de zon.

Op deze tocht langs de zon had de sonde te maken met temperaturen tot duizend graden Celsius en extreme doses radioactieve straling die fataal hadden kunnen zijn voor de instrumenten aan boord. Parker schoot op kerstavond met een snelheid van 692.000 kilometer per uur dit gebied in. Daarmee vestigde de sonde ook het record van het snelste door de mens gemaakte object.

Rondjes rond Venus

NASA lanceerde de Parker Solar Probe in 2018 en sindsdien vloog hij in een baan rond Venus steeds dichter richting de zon. Wetenschappers hopen met deze ruimtemissie meer te weten te komen over de werking van de zon, de processen in de corona en het ontstaan van de zonnewind.

Bij zijn rondjes rond Venus verzamelde de sonde meteen ook nieuwe informatie over die planeet. Zo konden wetenschappers met infraroodlicht door het dikke wolkenpak van de planeet kijken.