Het kerstrapport van Feyenoord: 'Stijgende lijn, met dank aan Hwang en Hadj Moussa'

Janssen: "Hwang is dé speler van Feyenoord. Met Quinten Timber vormt hij een goed duo. Ze vullen elkaar goed aan en maken elkaar beter. Tegen PSV zag je dat Timber zonder Hwang meer moeite heeft."

Wie valt tegen?

Van der Vaart: "In het begin van het seizoen viel Santiago Gimenez me heel erg tegen. Dat ziet er nu wel beter uit. In Ayase Ueda zie ik wel wat, maar het komt er steeds net niet uit bij hem."

Van Hooijdonk: "Luka Ivanusec. Kroatisch international, maar daar is niets meer van over. Zien we niet meer, doet nauwelijks meer mee."

Janssen: "Justin Bijlow. Ik had gehoopt dat hij alles zou keepen, In potentie echt goed, maar te veel geblesseerd en te veel ups en downs. Had gehoopt dat hij het hele seizoen de eerste keeper zou zijn."

Met databureau Opta selecteerden we drie opvallende feiten over de eerste seizoenshelft van Feyenoord: