ANWB: 8 procent meer files dan in 2023

Het is niet alleen drukker op de snelwegen: ook op de provinciale wegen (N-wegen) stond het vaker vast. De ANWB meldt dat de filezwaarte in bijna alle provincies toeneemt. In Zuid-Holland nam de drukte met 3 procent toe, terwijl deze in Noord-Brabant afnam met hetzelfde percentage. Dat laatste komt volgens de verkeersorganisatie doordat de provincie minder last heeft van omrijdend verkeer. Vorig jaar leidden langdurige afsluitingen van de Heinenoordtunnel en de Haringvlietbrug ertoe dat mensen moesten omrijden via de Brabantse wegen.

Verdwenen knelpunten

Het afgelopen jaar zijn ook op een aantal plekken knelpunten op de weg verdwenen. Zo zorgde de opening van de N434, beter bekend als de Rijnlandroute, voor een betere doorstroming van het verkeer op de N206 door Leiden en de A44 bij Wassenaar. "We zien echt wel dat de files daar wat zijn afgenomen", aldus Vriezen van de ANWB.

In september werd de Ring Zuid in Groningen geopend. "Ook daar is het aantal files flink minder."

In 2025 zal het ook druk blijven op de weg. Een aantal trajecten wordt dan langdurig afgesloten vanwege werkzaamheden.