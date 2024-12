Twee doden bij ongelukken tijdens Sydney-Hobart-zeilrace

De organisatoren spraken op een persconferentie in de haven van Sydney hun medeleven uit. "De zeilwereld is een hechte gemeenschap. Er doen ongeveer duizend zeilers mee aan deze race en om er twee zo te verliezen is verschrikkelijk."

De Australische premier Albanese noemde de race een Australische traditie en vindt het "hartverscheurend dat er twee levens verloren zijn gegaan in wat een prachtmoment had moeten zijn".

Vaker dodelijke ongelukken

Sydney-Hobart staat bekend als een gevaarlijke race. Hoewel die plaatsvindt in de Australische zomer, kan het op het traject op open zee flink spoken. Ook dit jaar was er sprake van een sterke wind en hoge golven en voorspelde de organisatie al dat deelnemers "een zware nacht zouden krijgen".

In totaal zijn er inmiddels al zestien jachten uitgevallen. Naast de twee dodelijke ongelukken gaat het daarbij ook om schepen met averij als een gebroken mast, een gescheurd zeil of technische problemen. De resterende deelnemers worden later vandaag of morgenvroeg verwacht in Hobart.

Het is niet de eerste keer dat er slachtoffers vallen tijdens de race, die sinds 1945 wordt gehouden. In 1998 kwamen bij een zware race zes mensen om toen vijf jachten vergingen in zwaar weer. Er werden daarna een minimumleeftijd en ervaringseisen ingesteld.