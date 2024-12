Oekraïne maakt voor het eerst Noord-Koreaanse militair krijgsgevangen

Oekraïne heeft voor het eerst een Noord-Koreaanse militair krijgsgevangen gemaakt die vocht voor Rusland. De Zuid-Koreaanse inlichtingendienst bevestigt dat nadat er een foto van de man was opgedoken op het sociale medium Telegram.

Op de foto lijkt de man gewond te zijn geraakt. Het is niet bekend hoe hij er precies aan toe is. Ook is onduidelijk waar en wanneer hij in handen van de Oekraïners viel.

Er vechten sinds vorige maand naar schatting zo'n 10.000 Noord-Koreaanse manschappen voor Rusland. Ze lijken vooral te worden ingezet in de Russische regio Koersk, waar Oekraïne in augustus een tegenoffensief begon. Hoewel de inval inmiddels iets is teruggedrongen, woedt daar nog altijd strijd.

Volgens Oekraïne kampen de Noord-Koreanen daarbij met grote tekorten en zware verliezen. President Zelensky zei afgelopen maandag dat er al zeker 3000 Noord-Koreanen zijn gedood of verwond. Seoul hield het diezelfde dag op een lager aantal: 1000 uitgeschakelde militairen.