Wekdienst 27/12: Bondsdag wordt ontbonden • Wattimena in actie op WK darts

Wat heb je gemist?

In 2025 zal de Chinese president Xi Jinping een bezoek brengen aan Rusland. Dat zei de Russische ambassadeur Morgulov in Peking tegen het Russische staatspersbureau Ria. "Wat geen geheim is om te vertellen, is dat de voorzitter van de Volksrepubliek China volgend jaar in Rusland wordt verwacht", aldus de ambassadeur.

Volgens hem worden er voorbereidingen getroffen voor een bezoek. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het bezoek nog niet bevestigd.

Ander nieuws uit de nacht

'Weersextremen 2024 laten zien: klimaatschade geen dreiging, maar al werkelijkheid': in een jaarlijks rapport van World Weather Attribution blikken klimaatonderzoekers terug op het extreme weer in 2024, zoals de overstromingen in Centraal-Europa en de extreme hitte in Mexico.

Twee doden door lawine in Oostenrijkse Alpen: het gaat volgens de Oostenrijkse krant Kurier om een vader van 51 en een zoon van 22. Het ongeluk gebeurde rond het middaguur. Ze wilden van de oostelijke helling van de berg Rosskopf in het Zillertal afdalen toen ze werden verrast door de lawine.

Kwart minder vluchten op Schiphol rond NAVO-top in juni: de top wordt op 24 en 25 juni gehouden in Den Haag. Er worden ruim 8500 mensen verwacht van wie de meesten via Schiphol reizen. Een woordvoerder van Schiphol zei dat van 21 tot en met 27 juni vluchten worden geschrapt, om zo het ontvangen van delegatieleden in "goede banen te leiden". Om hoeveel vluchten het gaat, is niet bekend, maar de impact op reizigers zou minimaal zijn.

En dan nog even dit:

Kerst is voorbij en dat betekent dat veel mensen de kerstversiering langzaam beginnen op te ruimen. In het Witte Huis in de Verenigde Staten zijn ze daar wel even mee bezig: