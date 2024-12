'Weersextremen 2024 laten zien: klimaatschade geen dreiging, maar al werkelijkheid'

Klimaatattributie

Bij attributiestudies gebruiken klimaatonderzoekers waarnemingen en computermodellen. In de waarnemingen kijken ze of er een trend is te zien. In computermodellen vergelijken ze in feite twee werelden: de wereld die we kennen - dus mét broeikasgassen die door de mens zijn uitgestoten en de aarde opwarmen - en een (model)wereld zónder die menselijke invloed waardoor het klimaat verandert.

Als de waargenomen trend overeenkomt met het verschil tussen de twee modelwerelden, stellen de onderzoekers vast dat de trend komt door klimaatverandering. Door extreem weer zo te analyseren, kan bij sommige gebeurtenissen worden vastgesteld of de kans op een weersextreem is toegenomen of afgenomen door (door de mens veroorzaakte) klimaatverandering, en of het weersextreem is geïntensiveerd.