Rijpma-de Jong op recordjacht, weerzien met Roest en Kok op NK allround en sprint

Roest jaagt op zijn derde nationale titel, maar moet daarvoor opboksen tegen een sterk blok van Team Essent waar in de afgelopen wereldbekers vooral Chris Huizinga en Beau Snellink sterk voor de dag kwamen.

Focus op losse afstanden

Huizinga is de titelverdediger: hij won in februari het toernooi waarop Roest ontbrak. Snellink stond tien maanden geleden met brons op het eindpodium. Ook voor hen zijn deze NK allround een tussendoortje in de aanloop naar de Olympische Spelen van Milaan, waar het om de losse afstanden draait.

"We hebben een paar extra startjes gedaan met het oog op de 500 meter, maar dat is het dan ook", meldde hun coach Jac Orie vorige week. "We hebben een planning en wijken daar niet vanaf. Dit toernooi rammen we er dwars doorheen, maar we willen uiteraard wel goed presteren."

Bekijk hieronder het programma van de NK. Beide dagen wordt om 11.10 uur begonnen met het allroundtoernooi. Het sprinttoernooi is 's middags (vanaf 15.25 uur) aan de beurt: