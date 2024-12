Rijpma-de Jong op recordjacht, weerzien met Roest en Kok bij NK allround en sprint

De cijfers van Rijpma-de Jong bij het allrounden zijn vergelijkbaar met die van Jutta Leerdam op de sprint. Leerdam is drievoudig Nederlands kampioene en ongeslagen: als ze meedeed, won ze het toernooi. Bovendien werd Leerdam tijdens de voorgaande edities op elke afstand eerste of tweede.

Ze treft voor het eerst dit seizoen Femke Kok. De wereldkampioene op de 500 meter is terug in competitie, nadat een virus haar uit de eerste wedstrijden had gehouden.

De vraag is echter of Kok al genoeg hersteld is om Leerdam over vier afstanden het vuur na aan de, soms pijnlijke, enkel te leggen. Koks trainingswedstrijd vorige week zal haar in ieder geval veel zelfvertrouwen hebben gegeven. Ze is met 37,45 prompt de snelste vrouw van dit seizoen op de 500 meter.