Mijn 2024 I Rolstoeltennisster De Groot: 'Heb me in Parijs zo ongelukkig gevoeld'

Ze schraapt haar keel. Teruggaan naar dit moment betekent voor haar porren in een pijnpunt dat ze nog steeds niet helemaal heeft verwerkt.

"Ik heb vier jaar lang naar dit moment toegeleefd. Iedereen die me begin dit jaar vroeg of ik liever alle vier de grandslams wilde winnen of paralympisch goud, gaf ik als antwoord 'goud'. Ik zat alleen maar in de goudkoorts. Dat heeft voor een blinde vlek gezorgd."

Grootheid

Sinds 2018 is De Groot onafgebroken de nummer één van de wereld. In 2021 werd ze na Steffi Graf in 1988 de tweede tennisster met een Golden Slam (alle grandslamtitels en de olympische/paralympische titel in één jaar). Haar bijnaam is 'Diede The Great'.

Na 145 gewonnen wedstrijden verloor ze in mei van dit jaar zowaar weer eens een tennispartij. Het was bijna groter nieuws dan haar 23ste grandslamzege, die ze in juli op Wimbledon boekte.

Tennis bracht haar overal ter wereld. Ze streek prijzen op. Was een rolmodel voor anderen. Maar het afgelopen jaar had de sport nog een andere noodzaak waar ze niemand over vertelde. Alleen als ze tenniste had ze bijna geen last van haar ontstoken heup. De focus op paralympisch goud werd haar mentale pijnmedicatie.