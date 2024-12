'Chinese president Xi bezoekt Rusland in 2025'

De Chinese president Xi Jinping zal komend jaar een bezoek brengen aan Rusland. Dat zegt de Russische ambassadeur Morgulov in Peking tegen het Russische staatspersbureau Ria. Volgens hem worden er voorbereidingen getroffen voor een bezoek.

"Wat geen geheim is om te vertellen, is dat de voorzitter van de Volksrepubliek China volgend jaar in Rusland wordt verwacht", aldus Morgulov. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog niet gereageerd op een verzoek om bevestiging van persbureau Reuters.

Xi was in maart 2023 voor het laatst in Rusland tijdens een driedaags staatsbezoek. Hij werd als "goede vriend" ontvang in het Kremlin. Het was het eerste bezoek van Xi aan Poetin sinds hij Oekraïne was binnengevallen in februari 2022. Morgulov zegt tegen Ria dat Cina begrip heeft voor de basis van het conflict "aangezien ze met veel van dezelfde uitdagingen worden geconfronteerd: de VS en hun bondgenoten voeren de druk op China op in de regio".

Volgens de ambassadeur is de NAVO "plannen aan het bedenken om zijn militaire infrastructuur" naar de regio te verplaatsen. Hij stelt dat Rusland en China gezamenlijk moeten reageren op het Amerikaanse beleid.

Vlak voor de Russische invasie van Oekraïne, in februari 2022, bracht president Poetin een bezoek aan China. Hij sprak toen over een partnerschap "zonder limieten". Afgelopen mei was Poetin voor het laatst in Peking. Dat was vlak nadat hij herkozen werd als president.