Twee doden door lawine in Oostenrijkse Alpen

In de Oostenrijkse Alpen zijn twee wintersporters om het leven gekomen nadat ze werden bedolven door een lawine. De Oostenrijkse krant Kurier melden dat het om een vader van 51 gaat en een zoon van 22.

Volgens de krant waren ze met z'n vieren, er was ook een vriend van een van de zoons (19) bij, in het wintersportgebied. Het ongeluk gebeurde rond het middaguur. Ze wilden van de oostelijke helling van de berg Rosskopf in het Zillertal afdalen toen ze werden verrast door de lawine. De 19-jarige zoon en de vriend konden op tijd aan de losgeslagen sneeuwplaat ontsnappen.

De twee slachtoffers werden volledig begraven. De zoektocht verliep moeizaam omdat reddingswerkers het signaal van de lawinepieper niet konden lokaliseren. De zoon werd een uur na het ongeluk twee meter onder de sneeuw gevonden, de vader 20 minuten later op een meter diepte. De lichamen zijn per helikopter weggevoerd. Bij de zoektocht waren verschillende reddingsteams en hulphonden betrokken.

Waarschuwingsniveau

In het gebied gold op dat moment het lawinewaarschuwingsniveau drie op een schaal van vijf. Dat wijst op een aanzienlijk risico. Op Eerste Kerstdag raakte een 73-jarige man bedolven onder de sneeuw. Dat gebeurde in het Mauterndorf, in Oostenrijk. Ook hij overleefde dat niet.

Kort voor Kerstmis sneeuwde het in Tirol waardoor de kans op lawines toenam. Ook de komende week wordt gewaarschuwd voor lawinegevaar.

Ook doden Frankrijk en Zwitserland

In Frankrijk en Zwitserland zijn ook doden gevallen door lawines. Op Eerste Kerstdag kwam een 14-jarige jongen om het leven in skigebied Les Arcs in Frankrijk. Volgens de autoriteiten werd hij verrast door een lawine toen hij buiten de piste aan het skiën was. Hij was daar met zes anderen.

En maandag kwam de Zwitserse snowboardster Sophie Hediger om het leven gekomen bij een lawine in Arosa, een skigebied in het oosten van Zwitserland. De olympiër kwam twee weken geleden nog in actie bij een kwalificatiewedstrijd voor de wereldkampioenschappen. Volgens de politie was Hediger afgeweken van een gesloten piste, waarna ze bedolven werd onder de sneeuw. Reanimatie mocht niet meer baten.