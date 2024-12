Belgische politie pakt jongens op voor vuurwerkbom die meisje vingers kostte

In Brussel heeft de politie twee jongens opgepakt die verdacht worden van betrokkenheid bij een vuurwerkincident waarbij een 13-jarig meisje enkele vingers verloor.

Bij het huis van het meisje in de Belgische hoofdstad werd begin november zwaar vuurwerk tegen het raam gegooid. Het raam brak en het vuurwerk belandde in de keuken. Het meisje wilde het vuurwerk vervolgens waarschijnlijk naar buiten gooien, maar het ontplofte in haar hand.

In het ziekenhuis werd ze geopereerd aan haar verwondingen. Daarbij bleek dat ze meerdere vingers zal moeten missen.

Gemeenschapsinstelling

Tijdens het onderzoek naar het incident kwamen bij de politie twee minderjarige jongens in beeld, schrijven Belgische media op basis van het Openbaar Ministerie in Brussel. Ze werden eind vorige week aangehouden.

Een jeugdrechter heeft de jongens geplaatst in een gemeenschapsinstelling, een voorziening voor opvang van probleemjongeren. Omdat het om minderjarigen gaat, worden verder geen details vrijgegeven.