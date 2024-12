Condoleanceregister voor Surinaamse oud-president Bouterse geopend

Het is vooralsnog onduidelijk wanneer de uitvaart van Bouterse is. De politie heeft het lichaam van de oud-president in beslag genomen voor onderzoek. Zodra het is vrijgegeven, wordt de datum van de uitvaart bekendgemaakt.

Voortvluchtig

Bouterse werd in december vorig jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig jaar voor zijn rol bij de Decembermoorden. In 1982 werden vijftien tegenstanders van zijn militaire regime, onder wie journalisten en wetenschappers, geëxecuteerd in Fort Zeelandia in Paramaribo.

Begin dit jaar kwam Bouterse niet opdagen bij de gevangenis om zijn straf uit te zitten en sindsdien was hij spoorloos.