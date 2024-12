Tot nu toe maar 27 uur zon in december, maar het kan nog erger

Deze maand is het op de meeste plaatsen behoorlijk grijs. Behalve een beetje zon aan het begin van de maand en in de dagen vlak voor kerst, is de zon heel weinig te zien geweest. Tussen 9 en 19 december was er in De Bilt zelfs een zonloze periode van elf dagen achter elkaar. Dat was al sinds 1990 niet meer gebeurd.

Deze maand heeft de zon tot nu toe 27 uur geschenen. Dat is minder dan de helft van de 58 uur die we normaal gesproken in de hele maand december hebben. Gemiddeld is dat maar een uurtje per dag.

De komende week, in de laatste dagen van dit jaar, gaan er maar weinig zonuren bij komen. Het blijft de komende dagen op de meeste plaatsen grijs, met slechts heel af en toe een glimp van de zon. Daarbij blijft het vrij zacht, met temperaturen overdag van 6 tot 8 graden.

Niet de somberste

Toch is deze decembermaand lang niet de somberste uit de meetreeks, die sinds 1901 wordt bijgehouden. Als er geen zon meer bij komt dit jaar, dan eindigt 2024 op de zestiende plaats van donkerste decembermaanden. De somberste maanden waren december 1911, met maar 14 uur zon, en 1934 met 16 uren zon. Van recentere datum is december 1988, met 17 uur zon in de hele maand.

December heeft de minste zonuren van het hele jaar. Deels is dat ook wel logisch, want de dagen zijn dan ook het kortst. Maar ook relatief gezien is het overdag een stuk vaker bewolkt in december dan in de overige maanden. In december schijnt de zon gemiddeld maar 18 procent van de tijd.

Het overgrote deel van december is kortom bewolkt. In het voorjaar, de zomer en de herfst is dat heel anders. Tussen maart en oktober schijnt de zon in Nederland rond de 40 procent van de tijd, met uitschieters naar 45 procent in april en mei.