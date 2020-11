RIVM voorzichtig over Kerst en jaarwisseling: 'Versoepeling hooguit een paar dagen'

De gestage daling van het aantal nieuwe besmettingen en het feit dat ziekenhuizen weer iets meer lucht hebben, betekent niet dat er substantiële versoepelingen van de coronamaatregelen mogelijk zijn. Dat zegt Susan van den Hof van het RIVM in gesprek met de NOS. Een kortstondige versoepeling met de Kerstdagen en Oud en Nieuw kan ze zich wel voorstellen.

Van den Hof benadrukt daarbij dat het niet aan haar is om erover te beslissen, maar aan de politiek. "Het is altijd een afweging tussen wat haalbaar is en wat wenselijk."

Het laatst bekende reproductiegetal R is van 5 november, en dat lag "duidelijk onder de 1". Dat betekent dat één besmet persoon gemiddeld minder dan één ander besmet, wat leidt tot een afname van het aantal nieuwe besmettingen. De afname verloopt volgens het RIVM volgens verwachting.

Van den Hof schat in dat het R-getal ook onder de 1 blijft als de verzwaarde maatregelen die de afgelopen twee weken van kracht waren worden beëindigd. Toen werden onder meer de bibliotheken en musea gesloten. "Maar er is niet heel veel ruimte om nog meer versoepelingen door te voeren."

'Afweging tussen wat haalbaar is en wat wenselijk'

De epidemioloog merkt dat er veel vragen zijn over de feestdagen. "Ik snap dat mensen behoefte hebben aan duidelijkheid over wat wel en niet mag." Maar volgens Van den Hof is het vooral afhankelijk van hoeveel besmettingen er zijn en hoeveel sociale contacten mensen hebben.

"Ik kan me voorstellen dat er iets van versoepeling kan komen rond Kerst en Oud en Nieuw", zegt ze. "Maar vanuit epidemiologisch oogpunt zou je dat moeten beperken tot een paar dagen, om daarna het effect te bekijken."

Van den Hof verwacht dat het zeker tot begin januari zal duren voordat er weer voldoende ruimte is om de reguliere zorg normaal doorgang te laten vinden.

Voorstander om regionale maatregelen in te zetten, is Van den Hof niet: "Het is lastig om maatregelen puur per één regio te beperken, want mensen wonen en werken vaak in verschillende regio's. Als je in een regio meer toestaat, is het gevaar dat mensen uit andere regio's daarnaartoe gaan."